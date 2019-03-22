2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşıyor.
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A Milli Takımımız Burak Yılmaz2ın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER
ARNAVUTLUK: Berisha - Veseli, İsmajli, Xhimshiti - Hysaj, Memushaj, Balliu, Balaj, Xhaka - Abrashi, Uzuni
TÜRKİYE: Mert Günok - Gökhan Gönül, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım - Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir - Hakan Çalhanoğlu - Burak Yılmaz, Cenk Tosun