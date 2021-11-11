Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa, eski Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı teknik direktörlüğe getirdi. Bordo Mavililer, Gerrard ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 13:32

Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi

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Glasgow Rangers ile geçen sezonu yenilgisiz şampiyon tamamlayan Steven Gerrard, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yeni teknik direktörü oldu.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada 41 yaşındaki teknik adam ile 2024 yazına kadar sürecek sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Gerrard, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamalarda, "Aston Villa, İngiliz futbolunda köklü tarihi ve geleneği olan bir kulüp. Bu takımın yeni teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. 

Aston Villa, Premier Lig'de 10 puanla 16. sırada yer alıyor. 

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