Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

ntv.com.tr 26.09.2021 - 16:11
Atakaş Hatayspor Süper Lig’in 7. Haftası’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Karşılaşma öncesi Atakaş Hatayspor 13 puanla +9 averajla 6. Sırada olurken konuk ekip Fenerbahçe ise 13 puanla +4 averajla 7. Sırada bulunuyor.
Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe karşılaşması 26 Eylül Pazar günü (bugün) saat 16:00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda başladı.
Karşılaşma BeIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
Fenerbahçe’de Sosa, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, İrfan Can, Serdar Dursun ve Miha Zajc sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Atakaş Hatayspor’da ise sakatlıkları devam eden Simon Falette, Iscaac Sackey ve Onur Ergün’ün durumları maç saatinde belli olacak.
İŞTE İLK 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobzhanidze, Traore, El Kaabi, Diouf
BATSUAYI VE ALEX TEIXEIRA TAKIMA DÖNDÜ