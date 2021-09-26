Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe Süper Lig’in 7. Haftasında karşı karşıya gelecek. Peki saat kaçta hangi kanaldan yayımlanacak. İşte ayrıntılar..

ntv.com.tr 26.09.2021 - 16:11

Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Haftanın kazananı Fenerbahçe

Haftanın kazananı Fenerbahçe

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol kulübü için büyük bir adıma imza attı. Fenerbahçe, yeni kurulan kadın futbol takımının 12 oyuncuyla anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol kulübü için büyük bir adıma imza attı. Fenerbahçe, yeni kurulan kadın futbol takımının 12 oyuncuyla anlaşmaya vardığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor Süper Lig’in 7. Haftası’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Karşılaşma öncesi Atakaş Hatayspor 13 puanla +9 averajla 6. Sırada olurken konuk ekip Fenerbahçe ise 13 puanla +4 averajla 7. Sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe karşılaşması  26 Eylül Pazar günü (bugün) saat 16:00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda başladı.

CANLI ANLATIM

 Karşılaşma BeIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Fenerbahçe’de Sosa, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, İrfan Can, Serdar Dursun ve Miha Zajc sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor’da ise sakatlıkları devam eden Simon Falette, Iscaac Sackey ve Onur Ergün’ün durumları maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobzhanidze, Traore, El Kaabi, Diouf

BATSUAYI VE ALEX TEIXEIRA TAKIMA DÖNDÜ

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