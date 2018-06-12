Atiker Konyaspor’da başkanlığa gelen Hilmi Kulluk, transfer için kolları sıvadı.

Sergen Yalçın’ın biten sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Yeşil-Beyazlılar'da öncelik Türkiye'yi iyi tanıyan Hırvat hoca Igor Tudor... Son olarak Udinese’den ayrılan genç teknik adamın da menajerler aracılığıyla Konyaspor’a önerilğidiği gelen haberler arasında.

BİLİÇ'İN YARDIMCISI DA LİSTEDE

Jurcevic son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

Konyasapor'da bir diğer aday ise Nikola Jurcevic. Beşiktaş ve West Ham'da Bilic’in yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcıyla görüşme yapıldığı öğrenildi. Görüşülen detaylarda Jurcevic’in iki yardımcısıyla geleceği, diğer ekibin ise yönetim tarafından yerli isimlerden oluşturulacağı belirtildi. Transferi de tam olarak yönetimin yapacağı ifade edildi. Alacağı ücretin ise yerli hocaların rakamlarının yarısı civarında olduğu ifade edildi. Hırvatistan Milli Takımı, Beşiktaş ve West Ham'da Bilic'le birlikte olan Hırvat hoca son olarak Dinamo Zagreb'in başında teknik direktör olarak görev yaptı. 51 yaşındaki Jurcevic, Avustrurya ligi takımlarından Salzburg'u da çalıştırmıştı.