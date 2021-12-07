Attila Szalai'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim için en önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 22:48

Attila Szalai'den transfer açıklaması

İlişkili Haberler

Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması

Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması

Milli Takım hocasından Szalai açıklaması: Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu düşünüyorum

Milli Takım hocasından Szalai açıklaması: Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu düşünüyorum

Son günlerde ismi birçok takımla anılan Attila Szalai, son olarak İngiliz takımı Chelsea gündeme gelmişti.

Macar futbolcu, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Szalai'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Sevgili ailesi. Son günlerde hakkımda çıkan birçok dedikodu var. Benim için en önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Hedeflerimize ve büyük hayallerimize ulaşmak için sıkı çalışıyorum, her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çabalıyorum."

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...