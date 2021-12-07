Attila Szalai'den transfer açıklaması

Son günlerde ismi birçok takımla anılan Attila Szalai, son olarak İngiliz takımı Chelsea gündeme gelmişti.

Macar futbolcu, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Szalai'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Fenerbahçe ailesi. Son günlerde hakkımda çıkan birçok dedikodu var. Benim için en önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Hedeflerimize ve büyük hayallerimize ulaşmak için sıkı çalışıyorum, her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çabalıyorum."