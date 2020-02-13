Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya

Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.



İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi.



60 kiloda Kerem Kamal gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Cenk İldem bronz madalyanın sahibi oldu.



Takım halinde 90 puan toplayan Türkiye böylece Rusya (128 puan) ve Azerbaycan'ın (116) ardında 3. sırada yer aldı.

YASEMİN ADAR FİNALDE



Avrupa güreş şampiyonasında kadınlar müsabakaları da başladı.



76 kiloda Yasemin Adar ilk turda Dünya şampiyonu Avrupa 3.'sü rakibi Alman Alina Rotter Focken’i (5-4), çeyrek finalde de Polonyalı rakibi Kamila Kulwicka'yı (12-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi, yarı finalde Fransız rakibi Pauline Denise'yi (12-0) sayı tuşuyla yendi ve finale yükseldi. Adar, finalde Rus rakibi Ekaterina Bukina ile karşılaşacak.