Avrupa Konferans Ligi: Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1 yenildi

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 22:19 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 22:22
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile İtalya’nın Roma takımı, Medical Park Stadı’nda karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Roma 55. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golüyle öne geçti.
Bordo-mavililer 64. dakikada Andreas Cornelius'la eşitliği yakaladı.
81. dakikada Eldor Shomurodov'un golü karşılaşmanın skorunu belirledi.
Rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.