Avrupa Konferans Ligi: Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1 yenildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 22:19 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 22:22

Avrupa Konferans Ligi: Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1 yenildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile İtalya’nın Roma takımı, Medical Park Stadı’nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Roma 55. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin golüyle öne geçti. 

Bordo-mavililer 64. dakikada Andreas Cornelius'la eşitliği yakaladı. 

81. dakikada Eldor Shomurodov'un golü karşılaşmanın skorunu belirledi.

Rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.

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