Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları Pazartesi günü çekilecek. Kuraya 20 takım katılacak. Şampiyonlar Ligi üçüncü ön elemesinden elenen 6 takım ile 6 takım da bu turdan itibaren kuraya katılacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kurulmasının ardından Avrupa Ligi 32 takımlı grup maçlarına sahne olacak. Bunun için de play-off'larla birlikte son elemelerde bazı köklü değişikliklere gidildi.



Yeni eşleşme kurallarına göre, ülke koruması kalkacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar birbirleriyle eşleşebilecek. Aynı ülke takımları birbirlerine rakip olabilecek. Buna göre, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, St. Johnstone'ı geçmesi durumunda, Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşebilecek.



UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının ilki 19 Ağustos'ta, rövanşlar ise 26 Ağustos'ta oynanacak.