Avrupa'da galibiyeti unuttu

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 12 müsabakada 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.



Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 31 maçında ise sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi.



100. GALİBİYET YİNE GELMEDİ



Avrupa kupalarındaki son 12 maçında galibiyet gelemeyen Galatasaray, bu kulvarda yine 100. galibiyetine ulaşamadı.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında oynadığı 284 müsabakada 99 galibiyet elde ederken, 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.