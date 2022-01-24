Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Inter, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve Almanya'da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



PREMIER LİG

İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçında lider Manchester City, konuk olduğu Southampton ile 1-1 berabere kaldı.



Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yenerken Chelsea ise evinde Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.



Manchester City'nin 57 puanla liderliğini koruduğu ligde, 48 puanlı Liverpool ve 47 puanlı Chelsea ilk üç içinde yer alıyor.ngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçında lider Manchester City, konuk olduğu Southampton ile 1-1 berabere kaldı.



Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yenerken Chelsea ise evinde Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.



Manchester City'nin 57 puanla liderliğini koruduğu ligde, 48 puanlı Liverpool ve 47 puanlı Chelsea ilk üç içinde yer alıyor.

SERİE A

Serie A'da son şampiyon ve lider Inter, Venezia karşısında evinde 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.



Haftanın öne çıkan maçında zirve mücadelesi veren takımlardan Milan ile Juventus karşılaştı. Maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Napoli, Salernitana'yı evinde 4-1 yenerken Lazio ile Atalanta 0-0 berabere kaldı.



Ligin 23. haftası sonunda 53 puanlı lider Inter'i, 49 puanla Napoli ve Milan, 43 puanla Atalanta, 42 puanla Juventus takip ediyor.

LA LIGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Real Madrid, evinde Elche ile 2-2 berabere kaldı.



İkinci sırada bulunan Sevilla'nın da evinde Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldığı haftada Barcelona, deplasmanda Alaves'i 1-0 yendi.



22 haftası tamamlanan ligde Real Madrid, 50 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Real Betis 40 puanla üçüncü, Atletico Madrid 36 puanla dördüncü, Barcelona ise 35 puanla 5. basamakta bulunuyor.

LIGUE 1

Bu sezon şampiyonluk adaylarının en önemli favorisi konumunda bulunan PSG, ağırladığı Reims'i 4-0'la geçti. Zirve yarışını sürdüren Nice, konuk olduğu Metz'i 2-0 yendi.



Milli oyuncu Cengiz Ünder'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Olimpik Marsilya, konuk olduğu Lens'i 2-0 mağlup etti.



Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Brest'e 2-0 yenildi.



22 haftası tamamlanan ligde, PSG 53 puanla lider, Nice 42 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 40 puanla üçüncü durumda.



Bu sezon eski formundan uzaklaşan son şampiyon Lille ise 32 puanla 10'uncu sıranın sahibi konumunda.



BUNDESLIGA

﻿Bundesliga'da son şampiyon ve lider Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etti.



Zirve takibini sürdüren Borussia Dortmund, konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-2'lik galibiyetle geçerken, Bayer Leverkusen ise konuk ettiği Augsburg'u 5-1 yendi.



20 haftası sona eren ligde, 49 puanlı lider Bayern Münih'i, 43 puanlı Borussia Dortmund ikinci, 35 puanlı Bayer Leverkusen ise üçüncü sıradan izliyor.