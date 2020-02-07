Avrupa'nın beş büyük ligine rakip geliyor!

Avrupa futbolu yakın gelecekte yeni bir ligle tanışabilir. Hollanda ve Belçika federasyonları ortak bir lig kurmak için görüşmelere başladı.



Kicker Dergisi'ne konuşan Club Brugge CEO'su Bart Verhaeghe “Değişen gerçekleri reddedemeyiz. İlerleyen yıllarda Avrupa Süper Ligi'nde Bayern Münih ve Real Madrid pazar günü karşılaşacak'' diyerek, ortak lig projesini doğruladı.



Kicker'de yer alan habere göre ''Bene Lig'' ismini alması planlanan yeni ligde 10'u Hollanda'dan, 8'i Belçika'dan olmak üzere toplam 18 takımın yer alması planıyor. Son iki sırada yer alan takımların küme düşeceği lige ise iki ülkenin yerel şampiyonları yükselecek.



Yeni projede iki ülkenin federasyonlarının ana hedefi yayın gelirlerini katlayarak, Avrupa'nın beş büyük ligiyle (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa) rekabet edebilmek.



Şu anda Belçika ve Hollanda liglerinin yıllık yayın geliri 80 milyon Euro civarında. Deloitte'un yaptığı hesaba göre, ortak ligin yayın geliri yıllık 400 milyon Euro'ya kadar ulaşabilir.



Hollanda ve Belçika futbolu ortak projelere yabancı değil. İki komşu ülke, 2000 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'na birlikte ev sahipliği yapmıştı.

