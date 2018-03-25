Albert Park'ta koşulan sezonun açılış yarışını Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. 4 dünya şampiyonu apoletli Vettel'i, yarışa pole pozisyonda başlamasına karşın 2. olabilen son şampiyon Lewis Hamilton takip etti. Damalı bayrağı üçüncü sırada gören bir başka Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ise podyumu gören üçüncü isim oldu.



Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ile arkasındaki Ferrari sürücüleri Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel, startta yerlerini korudu.



İlk iki sıradaki Hamilton ve Raikkonen "pit stop" gerçekleştirdikten sonra pistte kalmayı tercih eden Vettel, Haas pilotlarının art arda yolda kalmasıyla 28. turda başlatılan sanal güvenlik aracı uygulamasını fırsata çevirdi.



Vettel, "pit stop" sonrası Hamilton'ın önünde lider olarak piste döndü. Sonrasında güvenlik aracı eşliğinde devam eden yarış, 31. turda yeniden başladı.



Kalan bölümde farkı koruyan Vettel, 1.29.33.283'lük derecesiyle kariyerinin 48. birinciliğini elde etti.



Vettel yarışı 1:29:33.283'le tamamlarken; kariyerindeki 200. Formula 1 yarışında 100. kez podyuma çıktı. Alman sürücü, Hamilton, Michael Schumacher ve Alain Prost'un ardından bu istatistiğe ulaşan 4. isim oldu.

Vettel'e pit stop'un ardından geçilen ve yarış sonuna kadar rakibini geçmek için çabalayan Hamilton ise son turlarda bu arayışına son verdi ve 5 saniye farkla damalı bayrağı 2. sırada gördü. İngiliz sürücünün üst üste 3. kez pole pozisyonda başlamasına karşın Avustralya Grand Prix'sini 2. sırada tamamlaması dikkat çekti.



Avustralya'da bu iki ismi Ferrari'nin bir başka pilotu Kimi Raikkonen takip etti. Red Bull'dan Daniel Ricciardo'nun kendisine geçerek podyuma çıkmasını engelleyen Fin sürücü, rakibinin Formula 1 tarihinde podyum gören ilk Avustralyalı sporcu olmasını engelledi.



McLaren'den Fernando Alonso, yarışın sürprizlerinden birini gerçekleştirdi ve finişi 5. sırada gördü. Red Bull'un diğer sürücüsü Max Verstappen ise Avustralya Grand Prix'sinde 6. oldu.



AVUSTRALYA GRAND PRIX'Sİ SONUÇLARI



1.Sebastian Vettel | Ferrari 01:29:33.283

2.Lewis Hamilton | Mercedes 01:29:38.319

3.Kimi Raikkonen | Ferrari 01:29:39.592

4. Daniel Ricciardo | Red Bull 01:29:40.352

5. Fernando Alonso | McLaren 01:30:01.169

6. Max Verstappen | Red Bull 01:30:02.228

7. Nico Hulkenberg | Renault 01:30:05.954

8. Valtteri Bottas | Mercedes 01:30:07.622

9. Stoffel Vandoorne | McLaren 01:30:08.204

10.Carlos Sainz Jr. | Renault 01:30:19.005



PİLOTLAR KLASMANI



1. Sebastian Vettel (Almanya): 25 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 18

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 12

5. Fernando Alonso (İspanya): 10



TAKIMLAR KLASMANI

1. Ferrari 40

2. Mercedes 22

3. Red Bull 20

4. McLaren 12

5. Renault 7