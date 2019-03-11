Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Maça yönelik değerlendirmelerinin ardından hakem Ali Palabıyık’ın yönetimini eleştirdi.

"İçeride oynayan büyük takımların maçlarında hakem kararlarında sapmalar oluyor. Yine böyle oldu." diyen Kocaman şunları söyledi:

"Hakem maç içinde bazı şeyleri göremedi. Göremeyebilir de. Duygusal sapmalar da oluyor. Kameralarda izleyenlerin hatalarını anlayamıyorum. Pozisyonu inceleyerek penaltı görmüyorlar. Necip’in dizi Amir’in dizine net bir şekilde temas ediyor. Amir dağılıyor, düşmüyor iyi niyetiyle topu kurtarmaya çalışıyor. Amir’in iyi niyeti olması kameradan izleyenlerin kararını etkilememesi gerekir.

Defalarca söylüyorum ama Türk futbolunda neler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir ayar vericiler var. Kaçıncı ayar bu bilemiyor. 5-6 oldu. Akhisar maçında da yüzde yüz penaltımız var. Trabzon maçında olmayan bir penaltı verildi. Hakemleri konuşmayalım diyoruz ama karar verici onlar.

VAR odası denen bir yer var. 50 açıdan göremiyorsunuz. Bileğiniz mi yetmiyor mu kafanızda başka bir şey mi var. Bunu görmemek için ya bakmamaları lazım ya da nasıl olsa güçlü-güçsüz takım hikayeleri var. O devreye giriyor. Herkesin bir çabası var. Bu kadar hata varsa cezalandırılmalı. Bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Konya maçı kim olursa olsun verilmeli. Görüp de niye vermiyorsunuz? Ayıp değil mi? Bunu kesinlikle ne Beşiktaşlı oyuncular ne de emeklerine, terlerine söylüyorum.”

“FUTBOLDA GÜVEN SIFIR"

VAR’ın kullanımı konusunda eleştiriler yapan tecrübeli çalıştırıcı, "VAR kararların gri pozisyonları bitireceğini hiç düşünmedim. VAR güvensizliği daha büyük yere doğru gidiyor. Pek çok konuda fedakarlık yapmak gerekir. Güven tesir etmek gerekir. Futbolda sıfır güven var. Kimse kimseye güvenmiyor” dedi.