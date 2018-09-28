Sürekli eleştirilen ve gidecek mi kalacak mı tartışmaları devam eden Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu'nun Fenerbahçesi, topladığı 7 puanla son 10 sezonun en kötü 6 hafta performansını sergiledi. Sarı-lacivertliler en son 11 sezon önce Luis Aragones döneminde bundan daha az puan toplamıştı. Geçtiğimiz sezon takımın başında olan Aykut Kocaman ise Cocu’nun 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.



"YOLUMUZA DEVAM EDERDİK"



Akşam gazetesinden Ömer Özarslan'ın özel haberinde, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman yakın dostlarıyla yaptığı bir sohbette Fenerbahçe’nin performansı ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandığı belirtildi. Kocaman’ın sohbette, “Geçtiğimiz sezon meydana getirdiğimiz kadrodan sadece sakatlığı bulunan Janssen gidebilirdi. Transfer yapılmasa bile altyapıdan gelecek takviyelerle minimum 75 puanı toplardık. Son dönemde takımın performansını da yukarıya doğru çekmiştik. Takım zaten her türlü gidiyordu. Aynı doğrultuda da yolumuza devam ederdik” diye konuştuğu aktarıldı.



"VALBUENA ÖZELLİĞİNİ KULLANMADI"



Haberde, geçtiğimiz sezon oynatmadığı için çokça eleştirildiği Valbuena konusunda da konuşmalarına yer verilen başarılı çalıştırıcı, "Valbuena, Avrupa’da tek topu oynayan en iyi oyuncu. Bu yüzden Fenerbahçe’ye gelmesini çok istedim. Ama Fenerbahçe’ye geldiğinde bu özelliğini kullanmadı" dediği belirtildi.



Fransız yıldız, Aykut Kocaman döneminde 40 maçta 2 bin 298 dakika Fenerbahçe formasını giydi. Bu süre içinde 33 yaşındaki oyuncu takımına 8 gol, 16 asistlik bir katkı sağladı. Bu sezon ise 33 yaşındaki Valbuena 5 resmi maçta 255 dakika sahada kaldı. Fransız oyuncu skor olarak takımına bir katkı sağlayamadı.