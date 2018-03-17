Aykut Kocaman'ın hedefinde hakem Bülent Yıldırım var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisini değerlendirirken, "Maçı değerlendirmek gerekirse çok fazlasıyla istedik. Maçın sonlarında özellikle 12 dakikalık bölümde maçı kaybetmeye giden pozisyonlar verdik. Maç bir oraya bir buradaya döndü. Bu maçın sonucunda Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, bu maçı berabere bitirmek isteyen maçın hakemi istediğini elde etti gözüküyor. Maçın berabere bitmesi sanki bizim dışımızdaki herkesin işine geliyordu" dedi.



Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ı sert sözlerle eleştiren Aykut Kocaman, "Çok net pozisyonlar. Görülmeyecek gibi pozisyonlar vardı. Hakemin tam gözünün önünde Feghouli'nin pozisyonu. İki el rakibin üstünde olur mu? Burada 0-0'lık maçta Dia'nın üstüne çıkan Sabri'nin pozisyonuna aynı hakem devam demişti. Nabil topla dönerken sarı kart gördü. Doğru tarafı daha fazla. Ancak Serdar ceza sahası içinde yumruk atıyor göremedi. Soldado'yu künde hareketiyle yere düşürdü yine görmedi" diye konuştu.

