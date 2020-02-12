Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.



İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etti.



Maça hızlı başlayan Galatasaray 9. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor bu gole 31. dakikada Yacine Bammou ile karşılık verince ilk yarı 1-1 sona erdi. Adem Büyük'ün 55. dakikada penaltıdan ve 85'te attığı gollerle sarı-kırmızılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.



Konuk Aytemiz Alanyaspor ise adını çeyrek finale yazdırarak rakibini beklemeye başladı.



KIRMIZI KART: Galatasaray'da Mariano uzatmada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



ALANYASPOR, YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞECEK?



Demir Grup Sivasspor- Fraport-TAV Antalyaspor eşleşmesinin galibi, Aytemiz Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi olacak. Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanan ilk maçta gol sesi çıkmamıştı.



TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

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