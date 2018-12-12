Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ryan Babel ve Tolgay Arslan'ı istedi.



AMK gazetesinde yer alan habere göre, Başkan Ali Koç'un, bu isimler için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bizzat görüştüğü belirtildi. İki başkanın takas konusunda prensipte anlaştığı vurgulandı.

Buna göre Fenerbahçe sezon başından beri kadro dışı olan Ozan Tufan'ı siyah-beyazlılara verecek. Ozan'ın yanı sıra bir miktar da para verilerek hem Babel hem de Tolgay Fenerbahçeli olacak.

YANAL'IN GÖZDELERİ BURAK VE ADEBAYOR

Haberde ayrıca Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Ersun Yanal'ın iki isme sıcak baktığı forvet hattı için ise sürpriz isimler düşündüğü belirtildi.

Deneyimli hocanın Başakşehirli Emmanuel Adebayorve Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın isimlerini Başkan Ali Koç'a sunduğu iddia edildi.



Yanal'ın bir de Fransız stoper istediği ileri sürüldü.

"EMRE BELÖZOĞLU VE 4 TRANSFER YAPILSIN"



Takvim gazetesinde yer alan haberde ise 4.5 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Ersun Yanal'ın Başakşehir forması giyen Ermre Belözoğlu'nu istediği ve "6 ay futbol oynasın, yeni sezonda da ekibimde yer alsın" dediği belirtildi. Yanal'ın ayrıca hücum gücü yüksek bir bek, hareketli bir santrfor ve skora katkı yapan kanat oyuncusu alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Başarılı hoca kadro dışı bırakılan Dirar, Volkan Demirel, Aatif ve Ozan Tufan için de "Hemen affedilsin" dedi.