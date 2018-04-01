Badmintonda altın madalya
Anadolu AjansıSpor
Yunanistan'da Hellas Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda Nazlıcan İnci, tek kadınlar kategorisinde birinciliğe ulaştı.
Yunanistan'da düzenlenen Hellas Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edenNazlıcan İnci tek kadınlarda şampiyon oldu.
Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta Sidirokastro kentinde başlayan turnuvaya 42 ülkeden, 64 sporcu katıldı.
Nazlıcan İnci, turnuvada sırasıyla Bulgar Tanya Ivanova, ABD'li Jennie Gaj, Macar Vivien Sandorhazi, Moldovalı Vlada Gynga ve Bulgar rakibi Hristomira Popovska'yı geçerek finale yükseldi.
Türk sporcu, finalde ise Macar rakibi Reka Madarasz'ı yenerek birinci sırada yer almayı başardı.