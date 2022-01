Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da

Galatasaray eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de oynayan Gomis serbest statüde bulunuyordu. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.

Galatasaray'dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.

GOMİS'TEN PAYLAŞIM

Fransız golcü, adının anıldığı Galatasaray'ın eşofmanını giydiği bir foroğrafı Twitter üzerinden paylaştı. Gomis paylaşımında "İyi bir haber aldığın zaman... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadesini kullandı.

When you have just received good news… my smile says it all! ❤️💛 pic.twitter.com/fDv0aFSNdN