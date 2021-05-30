Bakan duyurdu: Barcelona-Anadolu Efes Euroleague final maçı şifresiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Euroleague final maçı Barcelona-Anadolu Efes karşılaşmasının saat 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı 30.05.2021 - 18:41

Bakan duyurdu: Barcelona-Anadolu Efes Euroleague final maçı şifresiz

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Barcelona-Anadolu Efes karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes" ifadelerine yer verdi.

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