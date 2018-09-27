UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.

Karara ilişkin Türkiye'den ilk değerlendirme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, EURO 2024'ün ev sahibi ülkesinin açıklandığını belirterek, "Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur" dedi.

"Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımızın yüksekliği bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır" diyen Bakan, şöyle devam etti:

"Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurarak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur."



Gençlerle beraber olduklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizle, ülkemizin insanıyla yarınlara omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

