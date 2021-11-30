Ballon d’Or’un sahibi Alexia Putellas kimdir?

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülünü ise Barcelona’nın İspanyol futbolcusu Alexia Putellas kazandı. Peki, Alexia Putellas kimdir?

Haberler 30.11.2021 - 10:57

Ballon d’Or’un sahibi Alexia Putellas kimdir?

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7. kez kazandı: Ballon d'or ödülü Lionel Messi'nin

7. kez kazandı: Ballon d'or ödülü Lionel Messi'nin

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or", her yıl bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösteren oyuncuya verilen ödüldür.

Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülünü ise bu yıl Barcelona’nın İspanyol futbolcusu Alexia Putellas kazandı.

En son 1960 yılında Barcelona Erkek Takımı’nın futbolcusu Luis Suarez’in aldığı Ballon d’Or, yıllar sonra tekrar İspanya’ya verildi.

ALEXIA PUTELLAS KİMDİR?

Alexia Putellas, 4 Şubat 1994'te Barselona doğumludur.

Futbol oynayan bir ailede doğmasına rağmen futbola yönelenen Putellas, futbola ilk olarak 2001 yılında altı yaşında başladı.

Çocukluğundan beri barcelona destekçisi olan Putellas, 2012'de Levante'den Barcelona'ya transfer olduktan sonra takımın değişmez isimleri arasına girdi.

Katalan ekibinin formasını 350'yi aşkın maçta giyen 1.73 boyundaki ofansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi yılını geçirdi. 

Sergilediği performansla Barcelona'yı sırtlayan Putellas, 2021 yılında kadınlarda Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

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