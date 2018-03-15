Barcelona kaptanı Iniesta'dan "Çin" açıklaması

İspanya basınına açıklamada bulunan Iniesta, Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Quanjian'a gideceğine dair haberlere ilişkin, "Barcelona'da mı kalacağım yoksa Çin'e mi gideceğim konusunda 30 Nisan'dan önce karar vermem gerekiyor. Hem benim hem de kulüp için neyin en iyi olduğunu değerlendirmek zorundayım." ifadelerini kullandı.



Barcelona ile ekim ayında "ömür boyu" sözleşme imzalayan Iniesta, önce kulüple konuşup ardından açıklama yapacağını belirterek, bunun hem kendisi hem de kulüp için en dürüst karar olacağını ifade etti.



Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde ise, "Iniesta'nın ne yapacağını bilmiyorum. Çok kişisel bir karar. Bu kararı vermek zorunda." şeklinde görüş belirtti.



Iniesta'nın kendisi için en iyi olana karar vereceğini kaydeden Valverde, "O olmadan bir Barcelona düşünmüyorum. Çünkü şu anda Iniesta ile bir Barcelonamız var." değerlendirmesinde bulundu.



Altyapıdan takıma katılan 33 yaşındaki İspanyol oyuncu, kariyeri boyunca Barcelona formasıyla 663 maçta oynadı.