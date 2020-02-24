Barcelonalı futbolcular Corona virüs testine girecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona yarın karşı karşıya gelecek. İtalya'da artan Coronavirüs vakaları nedeniyle İspanyol ekibin ülkeye giriş yapmadan önce futbolcuları teste girecek.



Serie A'da oynanması planlanan Inter - Sampdoria, Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari ve Torino - Parma maçları Koronavirüs endişesi nedeniyle ertelenmişti.



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede yayılan Koronavirüs nedeniyle gelecek hafta Serie A'da oynanacak maçların ertelenebileceğini açıkladı.



İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. İtalya genelinde toplam virüslü hasta sayısı 157 olurken, yedinci ölüm gerçekleşti. Ülkedeki virüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı ile Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi.



İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. İtalya genelinde toplam virüslü hasta sayısı 157 olurken, yedinci ölüm gerçekleşti. Ülkedeki virüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı ile Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi.