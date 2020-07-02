Barcelona'nın yeni koçu Sarunas Jasikevicius

Barcelona, takımın başına adı bir süre Fenerbahçe Beko ile de anılan Sarunas Jasikevicius'un getirildiğini açıkladı.

Ntvspor 02.07.2020 - 14:17

Barcelona'nın yeni koçu Sarunas Jasikevicius

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Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Jasikevicius ile 3 seoznluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jasikevicius, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımını çalıştırmıştı.

Katalan kulübü, basketbolcu olduğu dönemde 2000-2003 ve 2012-2013 sezonlarında Barcelona formasını giyen Jasikevicius ile anlaşılmasını "Eve hoşgeldin" diye duyurdu.

İspanya basketbol liginde bu sezon finalde Baskonia'ya 69-67 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Barcelona'da başantrenör Svetislav Pesic, dün görevden alınmıştı.

44 yaşındaki koç, daha önce Zalgris ile 2018'de Final Four'A 2019'da Play-Offlar'a ulaşmayı başarmıştı.

Kariyerinde iki dönem Barcelona'da oynayan Sarunas Jasikevicius, böylece 7 yıl sonra Barcelona'nın başına koç olarak dönmüş oldu.

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