Barcelona'nın yeni koçu Sarunas Jasikevicius

Ntvspor 02.07.2020 - 14:17
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Jasikevicius ile 3 seoznluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jasikevicius, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımını çalıştırmıştı.
Katalan kulübü, basketbolcu olduğu dönemde 2000-2003 ve 2012-2013 sezonlarında Barcelona formasını giyen Jasikevicius ile anlaşılmasını "Eve hoşgeldin" diye duyurdu.
İspanya basketbol liginde bu sezon finalde Baskonia'ya 69-67 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Barcelona'da başantrenör Svetislav Pesic, dün görevden alınmıştı.
💙❤️ pic.twitter.com/OxBCHL8y76— Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2020
44 yaşındaki koç, daha önce Zalgris ile 2018'de Final Four'A 2019'da Play-Offlar'a ulaşmayı başarmıştı.
Kariyerinde iki dönem Barcelona'da oynayan Sarunas Jasikevicius, böylece 7 yıl sonra Barcelona'nın başına koç olarak dönmüş oldu.
BASKETBOLDA LİGLER SONA ERDİRİLDİ