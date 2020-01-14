Barcelona'nın yeni teknik direktörü Setien: Dün köyde ineklerimleydim, bugün Messi ile idmandayım

Barça'nın yeni teknik direktörü Setien, imzayı attıktan sonra Nou Camp'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Setien'in açıklarından satır başları:

"Bugün benim için çok özel bir gün. Amacım her şeyi kazanmak olacak. La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası. Ben inançlı bir insanım, bir yaşam biçimi belirledim ve böyle devam edeceğim"

"DÜN İNEKLERLEYDİM, BUGÜN MESSİ'Yİ ÇALIŞTIRIYORUM"

"Dün kendi köyümde inekler arasında yürüyordum, bugün dünyanın en iyi futbolcularının teknik direktörlüğünü yapıyorum. En iyi rüyalarımda bile böyle bir şey yaşamayı bekleyemem. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi'yi çalıştıracağım, hala ne yaşadığımın farkında değilim. Barcelona, Messi..."



HALEFİNİ ÖVDÜ

"Ernesto Valverde'nin çalışmalarına çok değer veriyorum. Onunla temasa geçmeye çalışacağım, çalışmalarında bize iyi gidecek pek çok şey var. Bana La Liga'nın lideri bir takım bıraktığı için ona teşekkür etmek istiyorum"

QUİQUE SETİEN KİMDİR?



Barcelona'da 2017 mayıs ayında göreve getirilen Valverde, geride kalan 2,5 sezonda bordo mavililere 1 Kral Kupası (2017-2018), 1 İspanya Süper Kupası (2018) ve 2 lig şampiyonluğu (2017-2018 ve 2018-2019) kazandırdı.



Barcelona takımı mevcut durumda 19. haftanın geride kaldığı İspanyol liginde averajla Real Madrid'in önünde lider durumda bulunurken, Şampiyonlar Ligi son 16'larda İtalya'nın Napoli takımıyla eşleşti.



Valverde, La Liga tarihinde çalıştırdığı takım liderken görevden alınan 4. teknik direktör oldu. Şimdiye kadar Athletic Bilbao'da Jose Maria Olabarria (1935-1936), Real Madrid'de Enrique Fernandez (1954-1955) ve Radomir Antic (1991-1992) takımları liderken görevden alınmıştı.



La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, 19 Ocak'ta sahasında Granada'ya karşı oynayacak.