Başakşehir – Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Başakşehir Süper Lig’in 9’ncu haftasında Beşiktaş’ı ağırlıyor.



Başakşehir Süper Lig’de sekizinci hafta sonunda 6 puan topladı.



Konuk ekip Beşiktaş ise bu sezonki ilk büyük mücadelesine çıkıyor. Beşiktaş ligte şu ana kadar 17 puan topladı.



Siyah-Beyaz’lı ekip Başakşehir’i yenmesi halinde maç fazlası ile liderliğe yükselecek.



Ev sahibi Başakşehir’in kötü gidişatı sonrasında Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Emre Belözoğlu ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmıştı.



Beşiktaş mücadelesi Emre Belözoğlu’nun teknik direktör olarak Başakşehir’deki ilk maçı olacak.



Geçen sezon Fenerbahçe ile 10 maçlık Teknik direktörlük deneyimi yaşayan Belözoğlu, Fenerbahçe’nin başındayken Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Bu Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük kariyerindeki ilk büyük karşılaşmasıydı.



BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ SÜPER LİG 9’UNCU HAFTA MÜCADELESİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Süper Lig’in 9’ncu haftasının açılışında Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması 15 Ekim Cuma günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma BeIN SPORTS 1’den naklen yayımlanacak.



Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.



SAKATLAR VE CEZALAR



Başakşehir’de Ömer Ali Şahiner sakatlığından dolayı takımını yalnız bırakacak.



Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Kenan Karaman, Pjanic, Mehmet Topal, N’Koudou ve Hasic takımını yalnız bırakacak.



11'LER BELLİ OLDU



Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka



Beşiktaş: Mert, Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, Souza, Atiba-Oğuzhan- Ghezzal, Güven, Batshuayi



RED BULL'UN ŞAMPİYON ARACI NEW YORK SOKAKLARINDA