Başkan Koç, Almanya'nın Köln kentinde, Köln Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği ve Fenerbahçe Yurtdışı Dernekleri temsilcilerinin katıldığı 22. Yıl Balosu'nda konuştu.



Koç, "Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali sıkıntıları ve bunları aşmak için yapılan fedakarlıkları tam kavranmadığı, ciddiyetinin tam anlaşılmadığı hatta hafife alındığını üzülerek görüyorum. Demek ki ben bunları yeterince anlatamamışım." ifadelerini kullandı.



Başkan seçilmeden kısa süre önce yine Köln'de "Bugün Türk futbolu çok ciddi mali kriz içinde, pilimiz bitti" dediğini hatırlatan Koç, "Bunun içinden hep beraber bir seferberlik ruhu içinde çıkabileceğimizi, ancak omuz omuza verirsek, çorbada herkesin tuzu olursa bu sıkıntıdan kurtulabileceğimizi ama öncesinde fedakarlıkların en büyüğünü de bizlerin yapacağını ifade etmiştim. Çok şükür 3 Haziran'da seçildik, göreve geldik ve biz elimizden gelen desteği ben ve yönetim kulübümüz olarak kulübümüze yaptık. Bu, sadece nefes almamızı sağlayacaktır." dedi.



Göreve geldiklerinde kulübün 600 milyon euronun üstünde borcu olduğunu, icralar geldiğini ve gelecek üç yılın gelirinin şimdiden tüketilmiş olduğunu anlatan Koç, tüm bu sıkıntılara rağmen kulübün bütçesini düzeltmeye çalıştıklarını ve bugünlere geldiklerini, diğer kulüplerin de benzer sorunları yaşadığını söyledi.



"CEZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ AMA AŞABİLİRİZ"



UEFA'nın Financial Fair Play olarak bilinen kuralları çerçevesinde bazı yükümlülükleri yerine getirme zorunlulukları olduğunu hatırlatan Koç, "Financial Fair Play nedir? UEFA ile üç yıllık bir anlaşma yaptık, bu mayıs ayında bitiyor. Üç yıllık gelir gider tablosunda 30 milyon euro eksi yapma hakkımız var. bugün itibarıyla eksi 90 milyondayız. Mayıs ayına kadar 60 milyon euro kar etmemiz lazım ki, böyle bir şey söz konusu değil. Yani ceza almakla karşı karşıyayız fakat bunu hep beraber aşabiliriz." diye konuştu.



Başkan Koç, sorunun aşılması noktasında şu değerlendirmede bulundu.



"Bizim kulübe koyduğumuz sermaye ve 18 bin ayrı küçük hissedarın katılımıyla koyduğumuz sermayenin bir kısmının UEFA tarafından gelir olarak kaydedilme imkanı var. Tabii bu da yetmiyor ama diğer taraftan aldığımız ışıkta, binlerce taraftarımızın katılacağı kampanya ile birlikte beklediğimiz hedeflere ulaştığımız takdirde biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Financial Fair Play beklentilerini, sınırlarını yerine getirme şansımız var. Bu ne demek? Bu, Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl çok daha kuvvetli bir takım kurmasını sağlamak, transfer zamanında manevra alanını arttırabilmesi ve şampiyonluğa yürüyebilecek daha kuvvetli bir kadro kurmasına imkan sağlayacak. Financial Fair Play konusunda bunu aşamazsak, sadece ve sadece sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz hatta bir adım daha ileri gideyim, transfer yasağına kadar iş gidebilir."



Koç, "Sonuç ne verecek bilmiyorum ama söylemek istediğim şu, biz geçmişte kötü günleri nasıl omuz omuza vererek aştıysak bugün de içinde bulunduğumuz mali tabloyu, sıkıntıları ve Financial Fair Play cezalarında muhtemelen hep beraber kurtulabiliriz. Onun için ileride yapacağımız kampanyaya destek olmanızı canı gönülden rica ediyorum." dedi.



Bu kampanyayla toplayacakları para miktarı kadar katılacak kişi sayısının da önemli olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:



"Yani kumbarasından 5 lira verecek çocuktan, büyük iş adamlarının vereceği çok büyük hibeye kadar katılımcı sayısı çok çok önemli. Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. İnşallah sizlerin desteği ve Türkiye'de de yapacağımız aktivitelerle bu engelleri aşma imkanını sağlayabiliriz."



"TEKRAR TARİHE GEÇEBİLİRİZ"



Hep birlikte tekrar omuz omuza vererek tekrar tarihe geçebileceklerine işaret eden Koç, "Dünyada bizim yapmak istediğimizi şimdiye kadar yapmış hiçbir kulüp yok, inşallah bu şekilde bir kez daha tarihin altın sayfalarına gireriz. Bizim yapacağımız kampanya, Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı için bir adım. Bundan sonraki adımlar iki tanedir. Her 4 senede 3 kere Şampiyonlar Ligi'ne kalması, oradan gelecek gelirler, aynı zamanda kendi öz kaynağından yetiştireceği oyuncuları kulübe katarak, ileride onları satıp ekonomik değer yaratmak, üçüncüsü de Türk olsun olmasın, keşfettiğimiz gençleri kadrolarımıza katıp onları da parlatıp değer yaratmak." ifadelerini kullandı.



"Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir." diyen Koç, şunları kaydetti:



"Sizler bu doğrultuda kulübünüzü bilet alarak, forma alarak, Fenerium'a giderek, sosyal sorumluluk projesi yaparak destekliyorsunuz. Bir sorumluluğunuz daha var, o da Fenerbahçe'ye genç yetenekleri kazandırmak. Türkiye'de 80 küsur milyon nüfus var, genç bir nüfus var ama oradan çıkan kaliteli futbolcu sayısına baktığımız zaman, Avrupa'daki 4-5 milyon Türk'ten çıkan futbolcu sayısına baktığımız zaman mukayese bile götürmez. Burada öğretilen altyapı ne yazık ki üzülerek söylüyorum, ülkemizden katbekat daha önde. O yüzden Avrupa'da daha fazla Türk çocuğumuz başarıya koşuyor. Bunlardan yararlanmamız için sizlerin de camiamıza köprü olmanızı rica ediyorum, temenni ediyorum."



Fenerbahçe'nin, tarihinin en kötü sezonunu geçirdiğini ve bunun için mahcup olduğunu vurgulayan Koç, "Fenerbahçe başarısı bir sezonluk maçların sonuçlarıyla ölçülecek bir kulüp değil. Fenerbahçe hepimizin bildiği gibi şampiyonluklardan, galibiyetlerden daha büyük bir kulüptür. Ben doğru yolda olduğumuza inanıyorum ve hepimizin gurur duyacağı bir Fenerbahçe'yi hem sportif anlamda, hem de sporun dışında hep beraber yaratacağız. Bunların da tohumları ekiliyor. İnanın Fenerbahçe'niz emin ellerde, inanın futbolda da önümüzdeki sezon çok güzel günler bizleri bekliyor." dedi.