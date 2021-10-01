Basketbol dünyasının acı kaybı: Nur Germen

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen'in vefat ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.



Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı.