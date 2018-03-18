Bayern Münih 13 maç sonra yenildi

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada Sandro Wagner ve 37. dakikada Naby Keita'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.



Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig, 56. dakikada Timo Werner ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Ligde bu maç öncesinde son yenilgisini 13. haftada 25 Kasım 2017'de Borussia Mönchengladbach deplasmanında yaşayan Bayern Münih, daha sonraki 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.



Bu sezon ligde üçüncü yenilgisini alan Bayern Münih, 2018 yılında ise ilk kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu karşılaşmaya kadar Bayern Münih, yeni yılda ligde 9, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikişer olmak üzere toplam 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Bayern Münih bu serisini de Leipzig deplasmanında bıraktı.



Bu yenilgiyle 66 puanda kalan lider Bayern Münih, bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi Schalke 04'ün 17 puan önünde bulunuyor.



Bundesliga'da ilk kez Bavyera ekibini yenen Leipzig ise puanını 43'e çıkarttı ve 6. sırada yer aldı.

