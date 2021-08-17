Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Almanya Süper Kupa finali)

Geçen sezon Almanya Kupası'nın kazanan Borussia Dortmund, hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamamıştı.

Futbosleverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmalardan biri olan Bayern Münih-Borussia Dortmund mücadelesi bu akşam (17 Ağustos) Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak.

Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan Almanya Süper Kupa mücadelesi, Signal İduna Park’ta oynanacak.

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