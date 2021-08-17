Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Almanya Süper Kupa finali)

ntv.com.tr 17.08.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 17:20
Geçen sezon Almanya Kupası'nın kazanan Borussia Dortmund, hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamamıştı.
Futbosleverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmalardan biri olan Bayern Münih-Borussia Dortmund mücadelesi bu akşam (17 Ağustos) Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak.
Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan Almanya Süper Kupa mücadelesi, Signal İduna Park’ta oynanacak.
"LİGİMİZ İÇİN TEKNİK DONANIMA SAHİP..."