Bayern Münih – Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

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Alman ekibi Bayern Münih sahasında Dinamo Kiev’i ağırlayacak.



Bavyera ekibinin grupta 3 puanı var ve 1’inci sırada bulunuyor.



Konuk ekip Dinamo Kiev ise 1 puanla 3’üncü sırada.



Leipzing’ten Upamecano ve Sabitzer’i transfer eden ayrıca Omar Richards ve Sven Ulreich’i de kadrosuna katan Münih, toplamda 4 transfer yaptı ve 57.50 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirdi.



Ukrayna ekini Dinamo Kiev ise Vitinho, Ramírez, Antyukh, Kulach ve Shkurin ile kadrosunu güçlendirdi. Transfere toplamda 7.8 milyon euro harcadı.



BAYERN MUNIH – DINAMO KIEV UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ maçI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Bayern Münih – Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 29 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



Ev sahibi Bayern Münih’te karşılaşma öncesi Ulreich ve Coman’ın sakatlıkları devam ediyor. Tolisso’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.



Dinamo Kiev ise Besedin, Popov, Ramírez, Buyalskyi ve Ibrahim Kargbo Jr. sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacaklar.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



BAYERN MUNİH: Neuer, Sule, Hernández, Upamecano, Goretzka, Kimmich, Pavard, Davies, Sané, Müller, Lewandowski



DINAMO KIEV: Bushcan, Tymchyk, Kedziora, Shabanov, Mykolenko, Andriyevskyi, Shepelev, Garmash, Tsygankov, Verbic, Supryaga

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA HEYECANI