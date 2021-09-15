Bayern'den Barcelona baskını

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona erdi.



Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi.



Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, G Grubu maçında ağırladığı Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı.



H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69. dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0



Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3



Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2



Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0



Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3



Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0