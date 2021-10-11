Belçikalı yıldız kaleci Courtois'dan, UEFA ve FIFA'ye eleştiri: Biz ne zaman dinleneceğiz? Hiçbir zaman

Belçika Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois, UEFA ile FIFA'yı, daha fazla gelir için daha fazla maç oynatarak futbolcuların sağlığını riske etmekle suçladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 17:26

Belçikalı yıldız kaleci Courtois'dan, UEFA ve FIFA'ye eleştiri: Biz ne zaman dinleneceğiz? Hiçbir zaman

İlişkili Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

SON DAKİKA: Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

SON DAKİKA: Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

İtalya'nın Milano kentindeki Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya'nın 'yı 2-1 yendiği maç sonrası basına yaptığı açıklamada Courtois, " Uluslar Ligi maçları tamamen para odaklı. Dürüst olmamız gerekiyor. Bu maçları oynuyoruz çünkü için ekstra para demek." dedi.

Courtois, "Takımlarda çok oyuncu değişikliği oluyor. Çok fazla maç yapıyoruz. Haziran ayında tekrar Uluslar Ligi var. Niye? Gelecek yıl Kasım'da Dünya Kupası var. Sakatlık yaşayacağız. cuları artık hiç kimse önemsemiyor. Sadece 2 hafta iznimiz var. Bu 12 ay boyuncu üst düzey oynamak için yeterli değil. Hiçbir şey söylemezsek aynı kalacak." şeklinde konuştu.

Avrupa'da 12 kulübünün Avrupa Süper Ligi kurma girişimi ve yeni organize edilen Konferans Ligi'ne değinen lı file bekçisi, "Süper Lig'e karşı çıkıyorlar. Konferans Ligi çıktı. cuları değil, ceplerine girecek parayı düşünüyorlar. cuların sessiz kalması yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini sürdüren Courtois, "Şimdi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı birer yıl arayla düzenlemek istiyorlar. Biz ne zaman dinleneceğiz. Hiçbir zaman. Üst düzey oyuncular devamlı sakatlık yaşayacak. Robot değiliz. Daha fazla maç demek daha az dinlenmek demek. Hiç kimse bizi düşünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

 "OTURTULACAK OYUNU SONRA KONUŞUN"

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...