Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı (Ümraniyespor-Beşiktaş maç sonucu)

25. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren Redmond, biri kupa olmak üzere 6. gol sevincini yaşadı. Ligdeki ilk golünü Yukatel Kayserispor ağlarına atan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında da peş peşe 3 gol kaydetti.



Trabzonspor maçını boş geçen Redmond, 1 maç aranın ardından gollerine devam etti.



ABOUBAKAR'DAN 7. GOL



Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, 71. dakikada attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.



Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Kamerunlu oyuncu, ilk 4 maçını sessiz geçerken daha sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor (2) maçlarında peş peşe gol kaydetti. Golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayamayan Aboubakar 1 maçlık aranın ardından skor üretmeye devam etti.