Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı (Ümraniyespor-Beşiktaş maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti.
25. dakikada Nathan Redmond ve 71. Vincent Aboubakar'ın golleriyle Ümraniyespor deplasmanından 3 puanla dönen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbi maç öncesinde puan kaybı yaşamadı.
YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR
Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor deplasmanında kazandığı galibiyete yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.
Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
8 maçlık seride MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Ümraniyespor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle golsüz berabere kaldı.
REDMOND GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta son haftaların golcü isimleri arasında yer alan Nathan Redmond, Ümraniyespor'u da boş geçmedi.
25. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren Redmond, biri kupa olmak üzere 6. gol sevincini yaşadı. Ligdeki ilk golünü Yukatel Kayserispor ağlarına atan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında da peş peşe 3 gol kaydetti.
Trabzonspor maçını boş geçen Redmond, 1 maç aranın ardından gollerine devam etti.
ABOUBAKAR'DAN 7. GOL
Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, 71. dakikada attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.
Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Kamerunlu oyuncu, ilk 4 maçını sessiz geçerken daha sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor (2) maçlarında peş peşe gol kaydetti. Golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayamayan Aboubakar 1 maçlık aranın ardından skor üretmeye devam etti.