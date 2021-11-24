Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü (bugün) saat 20.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

Peljto, bu sezon Fenerbahçe'nin Antwerp'i 3-0 ve Sivasspor'un Dinamo Batum'u 2-1 yendiği karşılaşmalarda da görev yapmıştı.



UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.



Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Cyle Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Berghuis, Gravenberch, Neres, Tadic, Daramy



HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.



Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.



Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.



Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.



C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.



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