Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş - Ajax maçının hakemi belli oldu)

Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

Peljto, bu sezon Fenerbahçe'nin Antwerp'i 3-0 ve Sivasspor'un Dinamo Batum'u 2-1 yendiği karşılaşmalarda da görev yapmıştı.



UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.



Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Beşiktaş-Ajax maçı bilet fiyatları şöyle:



1. kategori: 395 lira



2. kategori 360 lira



3. kategori 315 lira



4. kategori 300 lira



5. kategori 260 lira



6. kategori 235 lira



7. kategori 170 lira



8. kategori 150 lira



VIP 100: 1.000 lira



VIP 101-126: 880 lira