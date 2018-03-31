Beşiktaş-Alanyaspor maçı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ikinci yarısı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetiyor.
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Maçın 29.dakikasında Beşiktaş, Talisca ile 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER:
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla