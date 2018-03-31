NTV

Beşiktaş-Alanyaspor maçı

ntv.com.tr

Spor
20180331_2_29563683_32255551_Web.jpg

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ikinci yarısı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetiyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Maçın 29.dakikasında Beşiktaş, Talisca ile 1-0 öne geçti.

İLK 11'LER:
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla

ETİKETLER

N HAYATPOPÜLER VİDEOLARI



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin