Beşiktaş Alanyaspor'u ağırlıyor (İlk 11'ler)
ntv.com.trSpor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak.
İLK 11
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
Aytemiz Alanyaspor ilk 11: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla