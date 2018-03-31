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Beşiktaş Alanyaspor'u ağırlıyor (İlk 11'ler)

ntv.com.tr

Spor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak.

İLK 11
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Aytemiz Alanyaspor ilk 11: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla

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