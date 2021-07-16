Beşiktaş, Alex Teixeira'ı bekliyor

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı. 1 aydır süren görüşmelerin ardından 31 yaşındaki oyuncu imza parası ve yıllık ücret konusunda siyah-beyazlıların istediği seviyeye indi. Anlaşma sağlanması halinde 1 hafta içinde İstanbul'da sağlık kontrolden geçerek olan Teixeria, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Brezilya oyuncu Vasco Da Cama'da başladığı kariyerinde Shakhtar Donetsk ve Çin'in Jiangsu ekibinin formasını giydi.



Ocak ayından bu yana serbest durumda olan 31 yaşındaki oyuncu, Jiangsu ile son sezonda çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı.



Teixeria, 2016 Shakhtar Donetsk’ten Jiangsu’ya transfer olurken, Çin ekibi oyuncunun bonservisine 50 milyon Euro ödemişti.