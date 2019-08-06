Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanmıştır. Alpay Çelebi'ye yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a kiraladı
Anadolu AjansıSpor
Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanmıştır. Alpay Çelebi'ye yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.