Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına yarım saati açık olan antrenmanda, siyah-beyazlılar, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.

Oyuncular ikinci bölümde dar alanda minyatür kale, daha sonra çift kale maç oynadı.



Sakatlıkları geçen Josef de Souza, Rahcid Ghezzal ve Umut Meraş da takımla çalıştı.



Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı da izledi.



Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayıp kampa girecek.

"PLANLADIĞIMIZ KADRONUN İLK PARÇASI GEDSON"