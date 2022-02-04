Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 6 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Josef, Ghezzal ve Umut Meraş da çalışmada yer aldı

Haberler - Anadolu Ajansı 04.02.2022 - 14:52

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına yarım saati açık olan antrenmanda, siyah-beyazlılar, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.

Oyuncular ikinci bölümde dar alanda minyatür kale, daha sonra çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları geçen Josef de Souza, Rahcid Ghezzal ve Umut Meraş da takımla çalıştı.

Antrenmanı Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Fraport TAV maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayıp kampa girecek.

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