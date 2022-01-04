Beşiktaş, Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü (bugün) Katar'da oynanacak.BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.45'te başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Katar Futbol Federasyonunun internet sitesinden satışa sunuldu. Futbolseverler, belirtilen kuralları yerine getirmek koşuluyla bilet alabilecek" ifadeleri kullanıldı.KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDUKarşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDIBeşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.Ülkü, futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin sürdüğünü belirtti.