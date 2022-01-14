Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan hakem yönetimine tepki: Artık son damla da taştı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, hakem yönetimini eleştirdi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, alınan galibiyet için siyah-beyazlı futbolcuları kutladı.

"VAR'DA HATA OLMAZ"



Emeklerinin hakemler tarafından engellenmeye çalışıldığını kaydeden Kocadağ, "Oyuncularımız bir emek sarf ediyor. Bu emek maalesef hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bugün bunu bir kez daha gördük. Sene başından beri maalesef bir yapı var. Haftalardır söylememize, başkanımızın dün defaatle söylemesine ve özellikle VAR'a dikkat çekerek VAR'da kasıt ararız demesine rağmen hatalar devam ediyor. VAR'da hata olmaz" dedi.



Maçta VAR hakemleri tarafından es geçilen ciddi ve maçın sonuca etki edecek kararlar olduğunu söyleyen Kocadağ, "Hakem hataları bir şekilde insani hata olarak tolare edilirken, izleyerek bu pozisyonları es geçmek bir kasıt durumuna geldi. Beşiktaş takımı bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu" şeklinde konuştu.

"BURADAN SON ÇAĞRIYI YAPIYORUZ"



"Hakemlik müessesi ile ilgili yeni kararlar alınması öncesinde bazı şeyler oluyor" diyen Kocadağ, "Başkanımızın hakemlik müessesesinin düzelmesiyle alakalı bazı önerileri var. Bu tarz hataların haftalardır Beşiktaş'a karşı olması çok düşündürücü ve manidar. Bizleri, yöneticileri, başkanları artık camialarıyla karşı karşıya getirme noktasına gelen bir durum var. Bundan federasyon da etkilenecektir. Federasyon başkanına, yönetim kuruluna sesleniyorum, sizler de bu durumdan mağdur olacaksınız. Bu saatten sonra artık son damla da taştı. Bizim sabrımız yok. Bu konuda federasyonun acilen hakemlik müessesesi ile alakalı VAR'ın başındakilerle alakalı hamle yapması, eylem planını ortaya koyması lazım. Bizim iptal edilen golümüze kadar VAR'ın maçta olduğunu göremedik ama orada devreye giriyor ve hemen sistem çizgiyi çiziyor. VAR hakeminin kontrolünde olan bir pozisyonda doğru sonuç alamıyoruz. Bunun son bulması gerekiyor. Bunun sonuçlarını bizler çektiğimiz kadar federasyon yetkilileri de çekecek. Buradan artık son çağrıyı yapıyoruz. Bir şekilde bu işin düzelmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖRMEMEK İÇİN ART NİYETLİ OLMAK LAZIM"



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin federasyona hakem hatalarıyla ilgili bir dosyayı ileteceğini belirten Kocadağ, "Bunları iletmek artık çözüm getirmiyor. Bu futbolun artık temiz oynanması ve adil yönetilmesiyle alakalı bir durum. Maalesef bu sene bizim yaptığımız yatırımlar Beşiktaş'ın belki almış olabileceği bir şampiyonluk bu hakem hatalarından dolayı Beşiktaş'ı geride bıraktı. Bizim de kötü oynadığımız kötü maçlar oldu. Hakem hataları da damga vurdu. VAR'dan verilmeyen gollerimiz, VAR'dan verilmeyen penaltılar, kırmızı kartlar var. Bunları görmemek için artık art niyetli olmak lazım. Artık bunu herkes görüyor. Burada başka bir şey var. Bunu çözecek olan federasyonun kendisi. Gerekli tepkileri gösteriyoruz. Artık bunu bir şekilde çözecekler." diyerek sözlerini tamamladı.

