Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan Salih Uçan açıklaması

Transfer konulardan Sergen Yalçın ile irtibat halinde olduklarını aktaran Kocadağ, "Bu süreçte transferle alakalı durmadık. Transferlerle alakalı görüştüğümüz oyuncular var. Scout ekibimiz ve hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren çok daha hızlı bir şekilde transfere eğileceğiz. Elimizde bir oyuncu havuzu var. Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular olacaktır. Bunlarla alakalı oturup konuşacağız." diye konuştu.



Sergen Yalçın konusuna öncelik verdiklerini aktaran Kocadağ, "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Hocamızı hallettikten sonra transferleri açıklamak istedik." dedi.



Milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgilenip ilgilenmediklerinin sorulması üzerine Kocadağ, "Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var. Hocamızın onayından sonra bu oyuncuları yavaş yavaş açıklarız." diyerek sözlerini tamamladı.