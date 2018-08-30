UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 1-1’in rövanş karşılaşmasında sahasında Partizan Belgrad'ı konuk etti.



Vodafone Park’taki maça yüksek pas yüzdesiyle başlayan siyah-beyazlılar, rakip sahada açık aradı.



27. dakikada başına darbe alan Necip Uysal’ın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.



GOL! 37'de Partizan yarı alanının ilk metrelerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçti. Quaresma'nın ortasına altıpasın hemen dışında iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.



GOL! 45. dakikada Cyle Larin ile verkaça giren Oğuzhan Özyakup, penaltı noktasının hafif sağ çaprazından şutunu çekti ve fark 2'ye çıktı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Partizan oldu ancak konuk ekibin umutlarını söndüren Pepe oldu.



GOL! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçti. İlk goldeki gibi Quaresma'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşu kaleci Vladimir Stojkovic'in sağından ağlarla buluştu: 3-0



Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı bilen Kara Kartal, 1-1'in rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılma hakkı kazandı. Temsilcimiz, önceki turlarda Torshavn ve LASK Linz'i saf dışı bırakmıştı.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde grup kura çekimi yarın saat 14.00'te gerçekleşecek.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Necip Uysal (Dk. 27 Oğuzhan Özyakup), Quaresma, Tolgay Arslan, Caner Erkin (Dk. 87 Gökhan Töre), Larin

Partizan: Stojkovic, Nemanja Miletic-73 numara, Markovic (Dk. 46 Nikolic), Valiente, Nemanja Miletic-26 numara, Scekic (Dk. 57 Enache), Zdjelar, Zakaric, Pantic, Ivanovic (Dk. 62 Soumah), Ricardo

Goller: Dk. 37 ve 69 Pepe, Dk. 45 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 42 Nemanja Miletic-26 numara, Dk. 63 Ricardo, Dk. 80 Nikolic (Partizan)

