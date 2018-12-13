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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında 6 puanlı Malmö'yü konuk eden 7 puanlı Beşiktaş, sahadan 1-0 yenik ayrıldı; Avrupa defterini kapattı. Gruptan çıkması için 1 puanın bile yeterli olduğu Beşiktaş, maça hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Mustafa Pektemek'le gole yaklaşan Siyah Beyazlılar'ın, 9. dakikada üst üste 2 şutu da direkte patladı.



Konuk ekip ise daha çok kontra ataklarla sonuca gitmeye çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Golsüz sona eren maçın 2. yarısında Malmö, golü buldu. 51. dakikada gelişen atakta Antonsson bir anda defansın arkasına sarktı ve topu ağlarla buluşturarak konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.



Golden sonra bu dakikaya kadar etkisiz bir görüntü sergileyen Oğuzhan Özyakup, 60. dakikada protestolar eşliğinde yerini Gökhan Töre'ye bıraktı. Temsilcimiz gol için bastırırken; Quaresma, 65. dakikada Brorsson'a yaptığı sert faulün ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Maçın son bölümlerinde beraberlik için bastıran Beşiktaş'ta Larin, 88. dakikada kaleci Dahlin'e takıldı. Larin, 90+3'te bir anda defansın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, top üst direkten auta çıktı.



Grupta Malmö ile deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 2-0 yenik ayrılan Beşiktaş bu maçta da rakibine boyun eğdi ve Avrupa defterini kapattı. Malmö ise son haftada tur biletini cebine koydu



MAÇTAN DAKİKALAR



2.' Oğuzhan Özyakup'un soldan taşıdığı topu Vagner Love ceza sahası önünde Mustafa Pektemek'e çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.



9.' Beşiktaş direklere takıldı. Sağ taraftan Dorukhan Toköz'ün sert ortasında Necip Uysal'ın kaleye gönderdiği top direkten geri döndü. Meşin yuvarlağı kontrol eden Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi ve Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



23.' Gelişen Malmö atağında Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



31.' Medel'in savunma arkasına attığı uzun topla ceza sahasına giren Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



2. YARI



GOL: Antonsson

51.' Beşiktaş gol için bastırırken; ani atakla Malmö golü buldu. Markus Rosenberg'in defansın arkasına gönderdiği topla cezasahası ön çizgisi yakınında buluşan Marcus Antonsson, kaleci Karius'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu sol direğin yanından ağlarla buluşturdu.



55.' Quaresma'nın cezasahası sağ yan çizgisi yakınında kullandığı serbest vuruşta Vagner Love, arka direkte vuruşunu yaptı. Brezilyalının uygun durumdaki vuruşunda top üstten autta gitti.



65.' Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Quaresma, Brorsson'a yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

72.' Sağ kanattan Arnor Traustason'un yaptığı orta ile ön direkte buluşan Soren Rieks'in uzak direğe gönderdiği top az farkla auta gitti.



88.' Larin, soldan çalımlarla cezasahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Malmö file bekçisi Dahlin son anda topu çıkardı ve mutlak golü önledi.