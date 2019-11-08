Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.

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UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz ekibi Braga'ya 3-1 yenildi.

Braga 14. dakikada Paulinho'nun golüyle öne geçti. 

Beşiktaş bu gole 29. dakikada Tyler Boyd'la karşılık verdi.

Ev sahibi ekipte 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Paulinho skoru 2-1'e getirdi.

Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens 44. dakikada kırmızı kart gördü. 

Karşılaşmanın ilk yarısı Braga'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Wilson Eduardo'nun 81. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi. 

Dört hafta sonunda puanla tanışamayan Beşiktaş bu sonuçla bir üst tura çıkma şansını matematiksel olarak da yitirdi.

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