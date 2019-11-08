Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz ekibi Braga'ya 3-1 yenildi.
Braga 14. dakikada Paulinho'nun golüyle öne geçti.
Beşiktaş bu gole 29. dakikada Tyler Boyd'la karşılık verdi.
Ev sahibi ekipte 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Paulinho skoru 2-1'e getirdi.
Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens 44. dakikada kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Braga'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Wilson Eduardo'nun 81. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.
Dört hafta sonunda puanla tanışamayan Beşiktaş bu sonuçla bir üst tura çıkma şansını matematiksel olarak da yitirdi.