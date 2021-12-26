Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Mali ve idari yönden bir dönüm noktası oldu

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda konuşan Çebi, "Bu rapor Beşiktaş için mali ve idari yönden dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Yanlış bir şey yapmadık. Bu raporu çıkaracağımıza söz verdik, geriye dönüşü yok." dedi.



Eski yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun raporla ilgili eleştirilerine değinen Çebi, "Kendisi avukat, zaten bu raporun gereğini yapmazsak suçumuzun çok ağır olacağını bilecek kadar da aklımız çalışıyor. Sizin kadar bilmeseler de çevremizde çok avukat var." diye konuştu.



Kulüpte yönetici olduğu dönemde yapılan çalışmalar sırasında icra kurulu başkanı olduğu yönündeki söylemlere açıklık getiren Çebi, şunları söyledi:



"Futbol AŞ, eski yönetim zamanında yönetim kurulu üyesi değildim. Görevim yoktu. Ben geldiğim gün yangın yeri olan mali işlerde görevlendirildim. Daha sonra futbolun başına geçmem istendi. İnşaat, çatı bitti 'Ahmet ağabey gel icra kurulu başkanı ol' dendi. Başkan emir vermiş. Beşiktaş başkanı emir verirse yapacaksınız. Doğuda görev yapıyorum, batıdaki durumdan hesap soramazsınız. Bazı şeyleri görme imkanım yoktu. Başkanlığa geldiğimden beri 2-3 imzayla icraatla yapıyoruz. Eski başkan zamanında tek imza vardı. Ben sadece 3 futbolcunun satışında yardım ettim, destek verdim ve üzerime aldım. Birinde sayın başkan Güney Afrika'daydı, Cenk Tosun transferi. İkincisi Atınç Nukan, üçüncüsü de Çin'e sattığımız Ersan Adem Gülüm transferi."



Çıkan rapordan da kaçmadığını kaydeden Çebi, "Ben buradayım. Benimle ilgili ne varsa çekeceğimi. 'çekeceğim' diyorum, yine 'hayır' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.