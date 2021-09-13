Beşiktaş - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon ile C grubunda mücadele edecek.

Gruptaki ilk maçında kendi evinde Dortmund’u konuk edecek temsilcimiz galibiyet için sahada olacak.

Devler ligine güzel bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Dortmund maçı hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Temsilcimizin gruplardaki ilk müsabakası 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak. Müsabaka Exxen ditijal platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletleri, 12 Eylül Pazar günü satışa çıktı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlar, biletleri almada öncelik tanınacak.

Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bilet satışıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:



1. kategori: 490 lira



2. kategori: 450 lira



3. kategori: 390 lira



4. kategori: 375 lira



5. kategori: 325 lira



6. kategori: 295 lira



7. kategori: 200 lira



8. kategori: 175 lira



VIP 100: 1.250 lira



VIP 101-126: 1.100 lira



1903 A-E: 1.400 lira



1903 B-D: 1.500 lira



1903 C: 1.600 lira

BEŞİKTAŞ'IN C GRUBU'NDA YAPACAĞI MAÇLARIN FİKSTÜRÜ

15 Eylül: (1. Hafta)



Beşiktaş-Borussia Dortmund



28 Eylül: (2. Hafta)



Ajax-Beşiktaş



19 Ekim: (3. Hafta)



Beşiktaş-Sporting Lizbon



3 Kasım: (4. Hafta)



Sporting Lizbon-Beşiktaş



24 Kasım: (5. Hafta)



Beşiktaş-Ajax



7 Aralık: (6. Hafta)



Borussia Dortmund-Beşiktaş